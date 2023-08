CarrefourSA Atık Pilleri Kitaba Dönüştürerek İhtiyaç Sahibi Çocuklara Destek Oluyor

Gıda perakende markası Carrefoursa, mağazalarında topladığı atık pilleri AÇEV'in 'Okuyan Bir Gelecek' projesi ile ihtiyaç sahibi çocuklar için kitaba dönüştürdüğünü duyurdu.

Bu yıl 30'uncu yaşını kutlayan Carrefoursa, yine bu yıl 30'uncu yaşını kutlayan Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) tarafından geliştirilen 'Okuyan Bir Gelecek' projesi kapsamında mağazalarında topladığı atık pillerle ihtiyaç sahibi çocukların gelişimlerine destek olmayı hedefliyor. CarrefourSA CEO'su Kutay Kartallıoğlu, "2022 yılında başladığımız ve hala devam eden, TAP (Taşınabilir Pil Üreticileri Derneği) ve AÇEV iş birliğimiz ile müşterilerimizin de katkılarıyla 650 kg atık pil topladık. Topladığımız atık pillerin kitaba dönüşmesi ile AÇEV'in ihtiyaç sahibi çocuklara ulaşmasına destek oluyoruz" dedi.

"ATTIĞIMIZ HER ADIMDA 'YAŞAM İÇİN DOĞRUSU'NUN PEŞİNDEYİZ"

'Doğrusu CarrefourSA'da' söylemi altında müşterileri, çalışanları ve dünyanın sürdürülebilirliği için sorumlulukla hareket ettiklerini ifade eden Kartallıoğlu, "Doğayı koruma bilinciyle hayata geçirdiğimiz atık pilleri toplama projesiyle bu atıkların doğaya karışmasını engellerken, dönüştürdüğümüz her pille ihtiyaç sahibi çocukların eğitim ve gelişimlerine de katkı sunuyoruz. Yaptığımız her işte ve attığımız her adımda çalışanlarımız, müşterilerimiz, üreticilerimiz ve en önemlisi dünyamız için, kısacası 'Yaşam İçin Doğrusu'nun peşindeyiz. Yaşadığımız topluma ve bu toplumun geleceği olan çocuklarımıza olan sorumluluğumuzun da farkındayız. Bu iş birliği sayesinde sadece doğayı korumakla kalmıyor, çocuklarda erken yaşlardan itibaren kitap okuma alışkanlığının kazanılmasına da katkı sağlamış oluyoruz. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için gösterdiğimiz bu çevre dostu adımı, sürdürülebilir bir toplumu destekleyen önemli bir yaklaşım olarak görüyoruz. Çağdaş bir toplumun sürdürülebilirliği için gelişimleri risk altındaki çocuklara fırsat eşitliği sunan bu çalışmada yer almaktan gurur duyuyoruz. Çocukların geleceğine katkı sunmak isteyen herkesi de atık pillerini kitaba dönüştürmek için CarrefourSA'ya bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"PROJE KAPSAMINDA KİTABA ULAŞAMAYAN ÇOCUKLARA KİTAP SETİ GÖNDERİMLERİ DE YAPIYORUZ"

AÇEV'in 30 yıldır erken çocukluk alanında uzman ve yetkin bir kurum olduğunu belirten AÇEV Genel Müdürü Senem Başyurt, "Erken yaşlardan itibaren?her çocuğun eşit öğrenme fırsatlarına erişebilmesini savunuyoruz. İhtiyaç sahibi çocuklar ve anne babalara yönelik bilimsel temelli eğitim programları hazırlayarak ileriye dönük eşitsizliklerin azaltılmasına katkı sağlamak için çalışıyoruz. AÇEV olarak 2016 yılında başlattığımız 'Okuyan Bir Gelecek Projesi' ile çocukların dil becerilerini geliştirirken, onlara okuma sevgisi ve alışkanlığı edindirmeyi ve ebeveynlere okumanın önemi konusunda farkındalık kazandırmayı hedefliyoruz. Ülkemizde maalesef beş yaş altı çocukların yüzde 71'inin evinde 3'ten az çocuk kitabı var ya da hiç yok. Proje kapsamında yüz yüze program uygulamalarının yanı sıra kitaba ulaşamayan çocuk kalmasın diye kitap seti gönderimleri de yapıyoruz. İhtiyaç sahibi çocuklara resimli hikaye kitapları, her kitaba özel hazırlanan etkinlikler ve oyun önerileri, bilim çocuk dergisi, resim defteri, kuru boya, oyun hamuru ve çeşitli eğitsel malzemelerden oluşan 'Okuyan Bir Gelecek' setleri ulaştırıyoruz. Hem ihtiyaç sahibi çocukların kitaba erişiminin desteklenmesi hem de onların daha sürdürülebilir bir geleceğe sahip olması için destek veren CarrefourSA ile bu projede iş birliği içerisinde olmak bizim için büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı" diye konuştu.