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Çardak Havalimanı 2024 Yılında 377 Bin Kişiye Hizmet Verdi

Çardak Havalimanı 2024 Yılında 377 Bin Kişiye Hizmet Verdi
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Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), Denizli Çardak Havalimanı'nın yılın ilk 10 ayında 377,329 yolcuya hizmet verdiğini açıkladı. Ekim ayında ise 36 bin 206 kişi havalimanını kullandı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Denizli Çardak Havalimanının yılın ilk 10 ayında 377 329 kişiye hizmet verdiğini duyurdu.

DHMİ Çardak Havalimanının 2024 verilerini paylaştı. Ekim ayında 36 bin 206 kişiye hizmet veren havalimanından 669 uçak trafiği oluştuğu belirtildi. Ekim ayında taşınan yük ise 365 ton olarak açıklandı. Çardak Havalimanının yılın ilk 10 ayına ise 377 bin 329 vatandaşa hizmet verdiği ifade edildi. 10 ayda 5 bin 388 uçak trafiği oluşurken, 3 bin 794 ton yük taşındığı aktarıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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