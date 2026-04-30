Çankırı'da ihracat Mart ayında 40 milyon 702 bin dolar oldu

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından verilen bilgiye göre, Çankırı'da 2026 yılı Mart ayında ihracat 40 milyon 702 bin dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) 'Dış Ticaret İstatistikleri'ni açıkladı. Paylaşılan verilere göre, 2026 yılının Mart ayında Çankırı'da yapılan ihracat 40 milyon 702 bin dolar oldu. Gerçekleşen ihracatın ISIC Rev4 ürün sınıflamasına göre dağılımı incelendiğinde ilk sırada 30 milyon 20 bin dolar ile "iç ve dış lastik imalatı" ürün grubu bulundu. Bu ürün grubunu 6 milyon 961 bin dolar ile "makarna, şehriye, kuskus vb. unlu mamullerin imalatı" ve 924 bin dolar ile "ana demir ve çelik imalatı" ürün grubu takip etti. Mart ayında Çankırı'dan ISIC Rev4 sınıflamasına göre 44 farklı ürün grubundan ihracat gerçekleşti. Mart ayında Çankırı'dan 77 farklı ülkeye ihracat yapılmış olup ilk sırada 9 milyon 923 bin dolar ile Almanya yer aldı. En fazla ihracatın gerçekleştiği ikinci ülke 7 milyon 221 bin dolar ile Birleşik Krallık olurken üçüncü sırada 4 milyon 47 bin dolar ile Fransa bulundu.

Çankırı'nın 2026 yılı Mart ayındaki ithalatı ise 14 milyon 235 bin dolar oldu. 36 farklı ürün grubunda gerçekleştirilen ithalatta ilk üç sırada, 3 milyon 906 bin dolar ile "birincil formda plastik ve sentetik kauçuk imalatı" ürün grubu, 2 milyon 345 bin dolar "temel kimyasal maddelerin imalatı" ve 2 milyon 230 bin dolar ile "diğer çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi" ürün grubu yer aldı. Mart ayında 29 farklı ülkeden Çankırı'ya yapılan ithalatta ise ilk sırada 1 milyon 872 bin dolar ile Çin yer aldı. İkinci sırada 1 milyon 551 bin dolar ile Tayland, üçüncü sırada 1 milyon 502 bin dolar ile Rusya Federasyonu takip etti. Öte yandan, Mart ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı Çankırı'da 285,9 oldu. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı