Canik Belediyesi, çiftçilere tarımsal desteklerini sürdürüyor

Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, çiftçilere verdikleri destekleri sürdürdüklerini belirterek, tarımsal verimliliği arttırmayı hedeflediklerini söyledi. İlçedeki çiftçilere gerçekleştirdiği destek programlarıyla sertifikalı buğday tohumu ve gübre desteği sağlayan Canik Belediyesi, buğday üretimindeki verimliliği arttırmak amacıyla özel olarak üretilen buğday altı gübrelerini çiftçilere dağıtacak.

Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, çiftçilere verdikleri destekleri sürdürdüklerini belirterek, tarımsal verimliliği arttırmayı hedeflediklerini söyledi.

İlçedeki çiftçilere gerçekleştirdiği destek programlarıyla sertifikalı buğday tohumu ve gübre desteği sağlayan Canik Belediyesi, ilçede buğday yetiştiren çiftçilerle, buğday üretimindeki verimliliği arttırmak amacıyla özel olarak üretilen, toprak yapısına uygun buğday altı gübrelerini buluşturacak. Canik Belediyesi tarafından ilçedeki çiftçilere ücretsiz gübre dağıtımı gerçekleştirilecek olan Canik Belediyesi buğday üreticilerine gübre dağıtım programı, 17 Ekim 2023 tarihinde saat 14.00'te Canik Belediyesi Adnan Menderes Demokrasi Meydanı'nda düzenlenecek.

"Üretimde verimlilik arttırılacak"

Canik Belediyesi ve Canik İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen proje hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "İlçemizde çiftçi kardeşlerimize yönelik desteklerimize devam ediyoruz. Önceki aylarda gerçekleştirdiğimiz programlarla ilçemizdeki çiftçi kardeşlerimize gübre ve sertifikalı buğday tohumu desteği vermiştik. Canik'imizde tertip edeceğimiz destek programımızla ilçemizde buğday üreten çiftçilerimize, buğday üretimi için özel olarak üreten ve buğday üretimindeki verimliliğin artmasına katkılar sunan buğday altı gübre desteği vereceğiz. İlçemizde tarımsal verimliliği arttıracak ve çiftçi kardeşlerimizin yüzünü güldürecek desteklerimize devam edeceğiz" diye konuştu. - SAMSUN