CANiK, 2024'te İhracatta Yüzde 27 Artış Sağladı

Türk savunma sanayinin alanındaki lider şirketi CANiK, ihracat artışını 2024 yılında da sürdürdü ve 172 milyon dolar yurt dışı satışına imza attı.

Samsun Yurt Savunma (SYS) Grup'un öncü markası CANiK, geliştirdiği yüksek katma değerli, en üst düzeyde güvenlik standartlarına sahip ürünlerle 2024 yılında ihracat hedeflerinde başarıya ulaştı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan verilere göre, önceki yıl 136 milyon dolar ihracat yaparken, bu yılki ihracat rakamı 172 milyon dolara çıktı. Böylece ihracatta yüzde 27 artış yakalandı. Bununla birlikte SYS'nin 2024 yılı sadece Türkiye'deki yaptığı üretimlerin satış gelirleri de dolar bazında yüzde 28 artarak 148 milyon dolardan 189 milyon dolara yükseldi.

CANiK, 2024 yılında ulaştığı bu güçlü ihracat rakamlarıyla, savunma sanayisinde alanındaki liderliğini pekiştirirken, Grup, 2025 yılında ABD ve Birleşik Krallık operasyonlarını da kapsayan konsolide ciro hesaplamasına geçti. 2025 yılında Grup Şirketlerinin konsolide cirosu 250 milyon dolar olarak bütçelendi. Öngörülen Konsolide cironun 200 milyon dolarlık kısmının da Türkiye'deki üretimlerden gelmesi hedefleniyor. Yapılan ihracatlarla dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlarını üst düzey memnuniyetle karşılayan CANiK, Türkiye'nin savunma sanayindeki yüksek teknolojiye dayalı gelişimini de desteklemeyi sürdürdü.

SYS Grup - CANiK Genel Müdürü Cahit Utku Aral, 2024 yılında bütçelenen ihracat hedefini aşmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. CANiK olarak Türkiye'nin savunma sanayi ihracatına verdikleri katkıyı artırmaya devam ettiklerini vurgulayan Aral, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin savunma sanayi ihracatı, bir önceki yıla göre ürün satışında yüzde 22'in üzerinde (savunma sanayi hizmet satışları ile artış yüzde 29) bir artış gösterirken, biz de SYS Grup olarak CANiK markamızla 2024 yılında ürün satışında yüzde 27'lik bir ihracat artışı sağlayarak bu başarıya ortak olduk. Bu başarı, yalnızca Türkiye ekonomisine değil, aynı zamanda dost ve müttefik ülkelerimize de sağladığımız katkının bir göstergesidir. CANiK olarak, geliştirdiğimiz yüksek kaliteli ve güvenilir ürünlerle, küresel pazarda kullanıcılarımızın beklentilerini karşılamayı sürdürüyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçlerinin güçlü referansıyla dost ve müttefik ülkeler için en iyisini üretmeye, savunmalarına katkı sağlamaya devam edeceğiz. İhraç ettiğimiz ürünlerin ülkemizi yurt dışında temsil ettiğinin bilinciyle bugüne kadar üst seviyede tuttuğumuz çıtayı daha da yukarıya çekme gayretiyle 2025 yılında faaliyetlerimizi sürdüreceğiz." - İSTANBUL