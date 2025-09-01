Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde Peynircilik Araştırma Merkezi Kuruldu

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi bünyesinde Peynircilik Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi bünyesinde kurulan Peynircilik Uygulama ve Araştırma Merkezi yönetmeliğinin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtildi.

Açıklamada, Türkiye'nin önemli coğrafi işaretli ürünlerinden biri olan Ezine peyniri başta olmak üzere, Çanakkale ve çevresindeki süt ve süt ürünlerinin kalite, standart, katma değer ve verimliliğinin artırılması amacıyla kurulan merkezin bölgeye önemli katkılar sağlayacağı ifade edildi.

Merkezin faaliyetleri arasında çiğ süt kalitesinin düzenli olarak denetlenmesi ve kayıt altına alınması, Ezine peyniri üretiminde bilimsel araştırma ve geliştirme projelerinin yürütülmesi, yerel üreticilere ürün ve yöntem geliştirme desteği verilmesi, ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliklerinin sağlanması, sektördeki güncel gelişmelerin takip edilerek kamuoyuyla paylaşılması, eğitim, seminer ve sertifika programları ile üreticilerin bilinçlendirilmesinin yer alacağı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, şunları kaydetti:

"Ezine peynirimiz ve Çanakkale'mizin süt ürünleri, yalnızca bölgemiz için değil, ülkemiz için de büyük bir değer taşımaktadır. Üniversitemiz, kurulan bu merkez aracılığıyla hem bilimsel bilgi üretiminde hem de yerel üreticimizin rekabet gücünü artıracak çalışmaların içinde aktif şekilde yer alacaktır. Eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal katkı alanındaki tüm imkanlarımızı sonuna kadar seferber ederek Ezine peynirimizi dünya standartlarında marka değerine kavuşturmak için kararlılıkla çalışacağız."