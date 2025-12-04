Haberler

Çanakkale'nin meşhur domatesi tezgahlarda 40 liradan 10 liraya kadar düştü

Çanakkale'nin meşhur domatesi tezgahlarda 40 liradan 10 liraya kadar düştü
Güncelleme:
Çanakkale'nin Bayramiç, Ezine ve merkezine bağlı batak ovasında yetişen ünlü domatesin son hasadı yapılırken fiyatı 10 TL'ye geriledi. Yağmurlar nedeniyle bozulma riski taşıyan domatesler, üreticiler tarafından pazara sunuluyor.

Çanakkale'nin Bayramiç, Ezine ve merkeze bağlı batak ovasında yetişen ünlü Çanakkale domatesi son hasadı yapılırken fiyatı 10 TL'ye kadar düştü.

Çanakkale'nin kendine has aroması ve rengiyle markalaşan domatesi, lezzetini Kaz Dağları ile Çanakkale Boğazı'ndan esen rüzgarların yanı sıra potasyum oranı yüksek topraklarından alıyor. Lezzetinin sırrı, rüzgar ve toprak olan, Bayramiç, Ezine ve merkeze bağlı batak ovasında yetişen meşhur Çanakkale domatesinin bazı tarlalarda son hasadı yapılıyor. Yağmurların bölgede yoğun yağması nedeniyle tarlada nadir de olsa kalan Çanakkale domateslerinin bozulmaması için üreticiler tarlada kalan son domatesleri satıyor. Sezon ortasında 40 TL gibi fiyatlara satılan Çanakkale domatesi son hasadında Bayramiç ilçe pazarı tezgahlarında 10 TL'ye kadar düştü.

Bayramiçli üretici ve pazarcı Mehmet Demiroğlu (46) "Yağmurdan sonra domatesler bozulunca pazarda 10 liraya kadar düştü. Yağmur yağınca üzerinde cildinde leke, üzerinde toprak, çamur oluyor. Biz de 10 liraya satıp bitirmeye çalışıyoruz. Meşhur Çanakkale domatesi zaten bu senen alıcı olmadığı için çoğu domates tarlada kaldı. Yağmurlar da gelince bozuldu zaten" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
