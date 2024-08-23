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Çanakkale'de Kadın Çiftçilerin Süs Bitkisi Yetiştiriciliği Projesi Başarıyla Tamamlandı

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Çanakkale'de kadın çiftçilerin katılımıyla gerçekleştirilen süs bitkisi yetiştiriciliği projesi kapsamında üretilen ilk çiçekler hasat edildi ve 10 bin kasımpatı fidesi dikildi. Proje, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), Çanakkale Ziraat Odası ve TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Çanakkale Şubesi arasında imzalanan protokol ile hayata geçirildi.

Çanakkale'de kadın çiftçilerin katılımıyla hayata geçirilen süs bitkisi yetiştiriciliği projesi kapsamında üretilen ilk çiçekler hasat edildi, 10 bin kasımpatı fidesi dikildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), Çanakkale Ziraat Odası ve TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Çanakkale Şubesi ile Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamuller İhracatçılar Birliği arasında şubat ayında imzalanan "İhracata Yönelik Süs Bitkileri Üretim Potansiyelinin Artırılması" protokolü sonrası merkeze bağlı Halileli köyünde bir araya gelin kadınlar, "Hanımeli" adını verdikleri girişimi oluşturdu.

Bu kapsamda, Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçılar Birliği tarafından solidago, cipsofilya ve statis bitkilerinin materyalleri hibe edildi. Fideler, 3 dekar alanda toprakla buluşturuldu.

Yetiştirilen ilk çiçekler ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan, ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Şeker, Ziraat Odası Başkanı Ufuk Ünver ve diğer katılımcılar tarafından hasat edildi. Birliğin hibe ettiği 10 bin kasımpatı fidesinin ise dikimi gerçekleştirildi.

Ziraat Mühendisleri Odası Çanakkale Şube Başkanı ve ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Onur Sinan Türkmen, hasat programında yaptığı konuşmada, küçük alanlarda üretim potansiyeli ve iş gücü yüksek ürünler üretilmesinin önemini vurguladı.

Bunlardan birinin süs bitkileri olduğunu belirten Türkmen, şöyle konuştu:

"Buraya bir demonstrasyon bahçesi ve gösteri bahçesi oluşturduk. Şu anda uyum denemelerini sağlıyoruz. Buradan çıkacak sonuçlarla Çanakkale'deki üretim potansiyelinin ne kadar artırılabilir, hangi bitkilerin bu alana daha iyi adapte olabilir, uyum sağlayabilir onları görüyoruz. Bu önemli bir çalışma. Proje çok güzel ve başarılı geçiyor. Gerçekten hanımların etkisiyle bu başarıldı çünkü bu bir kadın organizasyonuydu. Onların üretimiyle şu an hasat dönemine ulaştık ve görüyoruz ki herkes mutlu, hanımlar mutlu, bizler mutluyuz. Bunu daha geniş alanlara ulaştırarak ihracat potansiyelini yükseltmek amacındayız."

Kaynak: AA / Ekonomi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Mühendisleri Odası Ekonomi İhracat Tarım Çevre Ekonomi Güncel Haberler

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