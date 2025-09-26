Haberler

Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can gözaltına alındı

Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can gözaltına alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Can Holding bünyesindeki şirketler üzerinden çeşitli suçların işlendiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can gözaltına alındı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinde suç örgütü kurulduğu, örgüt aracılığı ile 'nitelikli dolandırıcılık', 'vergi kaçakçılığı' suçlarının işlendiği, kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulduğu, suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik çok yönlü eylemler gerçekleştirildiği ve suç örgütünün Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket ettiği iddialarına ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

5 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Yürütülen soruşturma kapsamında Can Holding yöneticileri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ'ın da aralarında olduğu 10 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, 6 şüpheli gözaltına alınmıştı. 121 şirkete el konularak, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atanmıştı. Savcılık tarafından mahkemeye sevk edilenlerden 5'i tutuklanırken, Kenan Tekdağ ise ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı.

HOLDİNGİN YÖNETİM KURULU BAŞKANI GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - Ekonomi
Erdoğan 6 yıl sonra Beyaz Saray'da! Trump kapıda karşıladı, işte tüm detaylar

Erdoğan, Beyaz Saray'da! 2 saati geçen görüşme sonrası ilk açıklama
Trump'tan Türk heyetine: Çok zekiler, keşke bu kadar zeki olmasalardı

Trump'tan Türk heyetine: Çok zekiler, keşke bu kadar zeki olmasalardı
İsrail, Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu

İsrail, hedef tahtasına koyduğu ülkenin başkentini vurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Bayraktar duyurdu! ABD-Türkiye arasında enerji anlaşması

ABD-Türkiye arasında kritik anlaşma
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.