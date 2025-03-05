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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan İş Sağlığı ve Güvenliği Açıklamaları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan İş Sağlığı ve Güvenliği Açıklamaları
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Bakan Vedat Işıkhan, iş sağlığı ve güvenliğinin öncelikli hedef olduklarını belirtti ve yeni kararlarla az tehlikeli iş yerlerinde eğitimlerin yaygınlaştırılacağını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Çalışma hayatının her noktasında iş sağlığı ve güvenliğini önceliyoruz" dedi.

Bakan Işıkhan, gelişen ihtiyaçlara yönelik politikaların hayata geçirildiğini belirterek, "Çalışma hayatının her noktasında iş sağlığı ve güvenliğini önceliyoruz. Resmi Gazete'de yayımlanan iki yeni karar sayesinde 50'den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin işveren veya işveren vekili tarafından yürütülebilmesi için alınması gereken eğitimlerin yaygınlaşmasını sağlıyoruz. Az tehlikeli sınıfta yer alan kamu kurumları ile 10'dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde çalışanlara verilecek temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine yönelik yeni adımlar atıyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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