Çalışanlar ve emekliler için temmuz ayını işaret eden Erdoğan: Yılbaşında da kapsamlı ve rahatlatıcı adımlar atılacak

Parti grubunda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyon farkı ile alım gücü düşen vatandaşlara yönelik birtakım adımlar atılacağını ifade etti.

Temmuz ayı için 'Enflasyon farkı' vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıl başında ise daha kapsamlı alım gücünü artırıcı yeni adımlar atılacağına işaret etti. Erdoğan açıklamasında "Temmuzda enflasyon farklarıyla rahatlama sağlayacağız. Yılbaşında çok daha kapsamlı adımlar planlıyoruz. Şubat-mart gibi enflasyon önemli ölçüde gerileyeceği için attığımız adımların etkilerini göreceğiz" dedi.

ÇALIŞMA BAKANI BİLGİN DE TEMMUZ AYINI İŞARET ETTİ

Öte yandan Salı günü, Çalışma Ekonomisi Araştırma Topluluğu'nun etkinliğine katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, temmuz ayında çalışan ve emeklilerin yüzünü güldürecek gelişmelerin yaşanacağını belirterek "Şunu da görmemiz ve bilincinde olmamız gerekiyor, o da şu; Türkiye ekonomik dalgalanmalara, enflasyonlara rağmen bu büyümeyi sürdürüyor. O halde enflasyonun tahribatına karşı çalışanları ve emeği korumak bizim vazifemiz. Zaten bunu kamuoyuna Cumhurbaşkanımız defalarca tebliğ ettiler, biz emeği çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz, yani önümüzde temmuz dönemi var." şeklinde konuştu.

"BÜTÜN ÇALIŞANLARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRECEK"

Konuşmasının devamında artan fiyatların vatandaşları olumsuz etkilediğine değinen Bakan Bilgin "Sadece kamu emeklileri ile kamu çalışanlarıyla değil özel sektör emeklileri, eski Bağ-Kur'lular, çeşitli kurumlarda bulunan emekliler de dahil hepsini kapsayan sadece enflasyon farkını değil onların sosyal konumlarını destekleyecek bir çalışmayı sürdürüyoruz. Yani temmuz ayında, bütün çalışanların yüzünü güldürecek hiç olmazsa 'enflasyona karşı benim devletim benim yanımda' dedirttirecek bir düzenlemeyi de Türkiye gerçekleştirecek durumdadır. Enflasyonist dönemlerde insanların karamsar olması, fiyatların baskısı karşısında yaşadıkları sorunlar önemlidir ama daha önemlisi şudur, bunları aşacağımıza dair inancımız, bunları aşacağımıza dair elimizdeki verilerdir. Bu veriler de Türkiye'nin üretim gücünden kaynaklanmaktadır" ifadelerini kullandı.