Çağla, üreticisinin yüzünü güldürdü

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde baharın habercisi çağla pazarda satışa sunuldu. Taze çağlanın kilosu 150 ile 160 lira arasında alıcı bulurken, üreticiler bu yılki bereketli sezondan memnun olduklarını ifade etti.

Bu yıl hava şartlarının iyi gitmesi ve yağışların bol olması, bölgede yetişen meyvelerde verimi artırdı. Çağla başta olmak üzere erik, kayısı ve şeftali gibi ürünlerde bolluk yaşanırken, durum üreticilerin yüzünü güldürdü.

Sarıgöllü üretici Hülya Akkaya, sezonun verimli geçtiğini belirterek, "Bu yıl bol ve bereketli bir yıl olması bizleri oldukça mutlu ediyor. Çevrede çağla, erik, kayısı ve şeftali gibi meyveler oldukça verimli. Bu durum bizler için iyi." dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı