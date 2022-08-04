Buzağı desteklemesindeki üreme parametrelerine ilişkin süre güncellendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Buzağı desteklemesindeki üreme parametrelerine ilişkin süre güncellendi

Buzağı desteklemesindeki üreme parametrelerine ilişkin süre güncellendi

Tarım ve Orman Bakanlığı, buzağı desteklemesinde ilk buzağılama yaşını 810 günden 960 güne, iki buzağılama arasındaki süreyi ise 450 günden 600 güne çıkardı.

 - Güncelleme:

Tarım ve Orman Bakanlığı, buzağı desteklemesinde ilk buzağılama yaşını 810 günden 960 güne, iki buzağılama arasındaki süreyi ise 450 günden 600 güne çıkardı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla buzağı desteklemesindeki üreme parametrelerine ilişkin sürenin güncellendiğini açıkladı. Kirişci açıklamasında, "Üreticilerimizin büyükbaş hayvancılık desteklemelerinden daha fazla faydalanabilmesi adına buzağı desteklemesinde uygulanan üreme parametrelerine ilişkin süreler güncellenmiştir. Bu kapsamda ilkine buzağılama yaşı 810 günden 960 güne, iki buzağılama arasındaki süre 450 günden 600 güne çıkarılmıştır. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Bekir Pakdemirli Vahit Kirişci Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title