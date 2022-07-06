Muğla Büyükşehir'den Badem Üreticisine Destek

Muğla Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimi desteklemek için sürdürdüğü projeler kapsamında bademin yeşil kabuğunu soyma ve badem kırma, ayıklama için ekipman desteği veriyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarım ve hayvancılığa verdiği desteği sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Milaslı üreticilere 1 milyon 300 Bin TL değerinde kaba yem desteği sağlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi, Datça'da badem üreticisini desteklemek için bir badem kırma, bir badem sıyırma makinesi aldı.

Bu kapsamda badem üretiminin desteklenmesi, üretimin daha hızlı ve zahmetsiz olarak yapılması amacıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi Yazı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile iş birliği yaptı. İş birliği kapsamında Datça Bademinin üretim, işleme, paketleme ve pazarlama süreçlerinin iyileştirilmesi, yaygınlaştırılması amacıyla destek sağlandı.

BADEM KIRMA VE AYIKLAMA MAKİNESİ ALINDI

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin SS Datça Yazı Kooperatifi ile yaptığı anlaşma kapsamında 1 adet badem kırma ve ayıklama makinası alındı. 145 bin TL'ye mal olan makina saatte 125 kg kırma ve ayıklama işlemi gerçekleştiriyor.

SAATTE 1500 KG YEŞİL KABUK SOYUYOR

Muğla Büyükşehir Belediyesi badem kırma ve ayıklama makinasının yanı sıra 1 adet yeşil kabuk soyma makinesi alarak üreticinin kullanımına sundu. Kabuk Soyma makinası saatte 1500 kg badem soyma kapasitesi ile üretimin hızlanması ve zahmetin azalmasında önemli katkı sağlayacak.

ANKA / Ekonomi