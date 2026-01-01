Haberler

Buse Bilim Koleji'nde Cambridge sınav başvuruları başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Buse Bilim Koleji, 7-12 yaş grubuna yönelik Cambridge English Sınavları için başvuruların 23 Ocak'a kadar sürdüğünü duyurdu. Öğrenciler, İngilizce dil yeterliliklerini uluslararası standartlarda belgelendirme fırsatı bulacak.

Buse Bilim Koleji, 7-12 yaş grubuna yönelik Cambridge English Sınavları için başvuruların başladığını duyurdu.

Kolejden yapılan açıklamaya göre, yetkilendirilmiş Cambridge Sınav Merkezi olarak süreci yürüten Buse Bilim Koleji, öğrencilerin dil becerilerini uluslararası standartlarda belgelendirmelerine imkan tanıyor.

Cambridge Assessment International Education tarafından dünya genelinde uygulanan sınavlar, İngilizce dil yeterliliğini Pre A1 Starters, A1 Movers, A2 Flyers, A2 Key for Schools, B1 Preliminary for Schools, B2 First for Schools, C1 Advanced ve C2 Proficiency seviyelerinde ölçüyor.

Öğrenciler, okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini bütüncül olarak değerlendiren sınavlar için 23 Ocak'a kadar başvuru yapabilecek. Sınavlar ise 25 Nisan'da yapılacak.

Uluslararası Bakalorya (IB) aday okulu Buse Bilim Koleji, Uluslararası Okullar Konseyi (CIS) standartlarını esas alan anlayışı, Birleşmiş Milletler Modeli (MUN) çalışmaları ve "eTwinning" projeleri aracılığıyla öğrencilerini uluslararası işbirlikleri, akademik iletişim ve küresel farkındalıkla buluşturmayı hedefliyor.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Kabasakal - Ekonomi
Yeni yılın ilk günü 7'den 70'e Türkiye Gazze için ayakta! On binler Galata Köprüsü'ne yürüyor

İstanbul'da dev yürüyüş! On binlerce kişi tek bir amaçla buluştu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Büyük çekilişin sonuçları belli oldu! İşte 800 milyon liralık şanslı rakamlar

İşte 800 milyon liralık şanslı rakamlar
Talisca taraftarın iple çektiği maça yetişiyor

Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor
Beşiktaş'tan Ferdi Kadıoğlu bombası

Beşiktaş bombayı patlattı
7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Kasım Garipoğlu da var

7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Garipoğlu da var
Büyük çekilişin sonuçları belli oldu! İşte 800 milyon liralık şanslı rakamlar

İşte 800 milyon liralık şanslı rakamlar
Kadınların saç saça baş başa kavgası kamerada

Bir anda birbirilerine girdiler! Saç saça baş başa kavga kamerada
Ankaralı Necla'dan Trump'a babalık davası: Annem yasak ilişkiden hamile kaldığını anlattı

Ankaralı Necla'dan Trump'a babalık davası! Yasak ilişki iddiası