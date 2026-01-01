Buse Bilim Koleji'nde Cambridge sınav başvuruları başladı

Buse Bilim Koleji, 7-12 yaş grubuna yönelik Cambridge English Sınavları için başvuruların başladığını duyurdu.

Kolejden yapılan açıklamaya göre, yetkilendirilmiş Cambridge Sınav Merkezi olarak süreci yürüten Buse Bilim Koleji, öğrencilerin dil becerilerini uluslararası standartlarda belgelendirmelerine imkan tanıyor.

Cambridge Assessment International Education tarafından dünya genelinde uygulanan sınavlar, İngilizce dil yeterliliğini Pre A1 Starters, A1 Movers, A2 Flyers, A2 Key for Schools, B1 Preliminary for Schools, B2 First for Schools, C1 Advanced ve C2 Proficiency seviyelerinde ölçüyor.

Öğrenciler, okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini bütüncül olarak değerlendiren sınavlar için 23 Ocak'a kadar başvuru yapabilecek. Sınavlar ise 25 Nisan'da yapılacak.

Uluslararası Bakalorya (IB) aday okulu Buse Bilim Koleji, Uluslararası Okullar Konseyi (CIS) standartlarını esas alan anlayışı, Birleşmiş Milletler Modeli (MUN) çalışmaları ve "eTwinning" projeleri aracılığıyla öğrencilerini uluslararası işbirlikleri, akademik iletişim ve küresel farkındalıkla buluşturmayı hedefliyor.