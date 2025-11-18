Haberler

Bursa'da İki Kadın, Mantar Toplayarak Ek Gelir Sağlıyor

Güncelleme:
Bursa'nın kırsal mahallelerinde yaşayan 70 yaşlarındaki Zekiye Yılmaz ve Huriye Saka, ormanlık alanda topladıkları mantarları satarak aile bütçelerine katkıda bulunuyor. Sabahları erkenden yola çıkan kadınlar, zorlu bir yürüyüşün ardından buldukları mantarları yol kenarında satıyor.

Son günlerde etkili olan yağışlar Bursa'nın dağ yöresinde kanlıca (melki) mantarları kendini daha fazla gösterdi. Büyükorhan, Keles ve Orhaneli'nin kırsal mahallelerinde yaşayan çocuk, genç ve yetişkinler dağ tepe demeden dolaşarak buldukları mantarları satarak ek gelir sağlıyor. Orhaneli'nin çıkışında Bursa yönünde yol kenarında melki mantarı satanlardan Zekiye Yılmaz ve Huriye Saka da bu yolla para kazanmaya çalışıyor.

Sabah erken saatlerde evlerinden çıkan 70 yaşlarındaki iki yaşlı kadın kilometrelerce yürüyerek zar zor buldukları mantarları toplayıp satmaya çalışıyor. Huriye Saka, sabah erken saatlerde çıktıklarını belirterek, "Bizim aracımız yok. Mantarları yürüyerek buluyoruz. 3-4 kilogram ancak bulabildik. Saatlerdir dolaşıyoruz" dedi.

Kilosuna 300 lira dediklerini ancak birçok kişinin pahalı bulduğunu dile getiren Saka, "Sanki çok kolay bulunuyor, her yer mantar sanıyorlar. Nerelere gittiğimizi bilmezler. 250 lira verelim diyenler oluyor. Tazecik mantar etten lezzetli" diye konuştu.

Saka, çocukluğundan beri dağda ormanda mantar topladığını anlatarak, bugüne kadar hiç zehirli olanına rastlamadığını çünkü mantarları iyi tanıdığını söyledi.

Zekiye Yılmaz da mantarı toplamasının değil bulmasının zor olduğuna dikkati çekerek, "Saatlerce yürüdük bulduk getirdik. Bu mantarı buldum mu ben eti aramam. Balık gibi kızartacaksın bunu, unlayıp kızgın yağa atacaksın tadına doyum olmaz. Ben de 3-4 kilogram kadar topladım. Satıp eve ekmek götüreceğiz" ifadesini kullandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
