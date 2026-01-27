Hamaratlı eller pazarda

Burhaniye ilçesinde, yaklaşık 15 yıl önce kurulan Kadın Platformu Hamarat Eller Pazarı kadınları iş sahibi yaptı. 8 Eylül Stadı yanında pazartesi günleri kurulan Hamarat Eller Pazarında gözleme, ev ekmeği ve tarhanadan, takı ve örgü işlerine kadar yüzlerce ürün satışa sunulurken, stant açan yaklaşık 30 kadın evlerine ekmek götürmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kadınlar her hafta hazırladıkları ürünleri satışa sunarken, kimisi askerdeki oğluna harçlık gönderdiğini kimisi de emekli olan kocasına destek olduğunu anlattı. Pazarda, kadınların hazırladığı rengarenk örgüler, oyalar ile gözleme, ev ekmeği ve tarhanalar ilgi gördü. Kadınlar kendilerine bu imkanı sağlayan yetkililere teşekkür etti. 10 yıldır pazara geldiğini kaydeden Hanife Eralp, " Yaklaşık 10 seneden fazladır burada çalışıyorum. Emekliyim İstanbul'dan geldim. Evimiz kira. Kiraya katkı olsun diye çalışıyorum. Kendi emeklerimizi satıyoruz. Örme yapıyoruz. Patikler yapıyoruz. Büyük Yörük oyaları yapıyorum " diye konuştu. Ayşen Ay da, " Biz burada Hamarat Eller Kadın Platformu Pazarında 15-16 yıldır ürünlerimizi satıyoruz. İnsanlar buradan para kazanıyor. Evlerine ekmek götürüyorlar. Yaz kış demeyip geliyorlar. Havanın soğuk ya da sıcak olması onlar için fark etmiyor. Geliyorlar, burada emeklerinin karşılığını almak için 3-5 kuruş para kazanmak için uğraşıyorlar. Sizlerde lütfen pazarımızı ziyaret edin. Arkadaşlarımızın emeğini saygıyla minnetle burada 3-5 kuruş para kazanmalarını sağlayın. Hepinizi Hamarat Eller Kadın Platformu Pazarına bekliyoruz" dedi. Selma Hanım Terzi ise, " Kadın Platformundayız. El emeği ile 3-5 kuruş para kazanmak, ekonomik olarak yardım olsun diye yapıyoruz. Hem halka hizmet olsun, hem de biz faydalanalım diye elişleri yapıyoruz. Herkesi bekliyoruz. İhtiyacı olan kadınları, evde oturan kadınları her zaman bekleriz" dedi. - BALIKESİR