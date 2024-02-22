Üye Girişi
Haberler

Burhaniye'de Fıstıkçamı Kozalağı Hasadı Tamamlandı

Güncelleme:

Burhaniye ilçesinde, kırsal Kırtık Mahallesinde fıstıkçamı kozalağı hasadı tamamlandı. Bu yıl, yörede kozalak rekoltesinin iyi olduğu açıklandı.

Burhaniye ilçesinde, kırsal Kırtık Mahallesinde fıstıkçamı kozalağı hasadı tamamlandı. Bu yıl, yörede kozalak rekoltesinin iyi olduğu açıklandı.

Burhaniye'de Madra dağı eteklerindeki köylerde fıstıkçamı kozalağı hasadı büyük oranda tamamlandı. İlçeye bağlı Kırtık Mahallesinde kozalak hasadı yapan İsmail Deniz, "Bu yıl hasadımızı tamamladık. Kozalak rekoltesi de iyi. Harmanlara yığılan kozalaklar Temmuz ayında patostan geçirilecek. Yöremizde kozalağın kilosu 12 liradan gidiyor" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ekonomi Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title