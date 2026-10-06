Burdur Şeker Fabrikası'nda pancar alımı başladı, 87 bin ton şeker hedefleniyor

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Burdur Şeker Fabrikası'nda 2026-2027 dönemi pancar alım kampanyası düzenlenen törenle başladı. İşlenecek 640 bin ton şeker pancarından bu dönem 87 bin ton kristal şeker, 30 bin ton melas, 120 bin ton yaş pancar posası üretimi hedefleniyor.

Şeker Fabrikası Pancar Alım Sahası'nda gerçekleşen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Fabrikaya ilk pancarı getiren çiftçilere hediyelerin verilmesinin ardından dua edildi. Kantar üzerindeki kurdele kesimi ile pancar alımı başlatıldı. Burdur Şeker Fabrikası'ndan bu sezon 87 bin ton kristal şeker, 30 bin ton melas, 120 bin ton yaş pancar posası üretimi hedefleniyor.

Açılış konuşması yapan Burdur Şeker Fabrikası Müdürü Mehmet Zararsız, "Üreticilerimizin 2026 yılında ürettikleri şeker pancarları, bölge şefliklerimize bağlı 13 adet pancar alım merkezinde teslim alarak fabrikamıza sevk edilecektir. Fabrikamızda pancar işlemesine 12 Ekim'de başlayacak olup, 24 saat üç vardiya ortalama günlük 5 bin 600 ton pancar işlenecek ve kampanyamız yaklaşık 114 gün devam edecektir" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı