Haberler

Burdur Şeker Fabrikası'nda 631 Bin Ton Pancardan 86 Bin Ton Şeker Üretildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Burdur Şeker Fabrikası'nda 2025–2026 kampanya dönemi sona erdi. 631 bin ton şeker pancarı işlenerek 85 bin ton kristal şeker üretildi. Kampanya süresince 3 bin 796 çiftçi üretim yaptı ve 2 milyar lira ödeme yapıldı.

Muhammet Fatih Başcı

(BURDUR) - Burdur Şeker Fabrikası'nda 2025–2026 kampanya dönemi sona erdi. 120 gün süren 71'inci kampanya döneminde, 631 bin 100 ton şeker pancarı işlenerek 85 bin 950 ton kristal şeker üretildi.

Burdur Şeker Fabrikası'nda 2025–2026 kampanya dönemi tamamlandı. 30 Eylül'de başlayan ve 120 gün süren 71'inci kampanya döneminde, 631 bin 100 ton şeker pancarı işlenerek 85 bin 950 ton kristal şekere dönüştürüldü. Kampanya süresince ayrıca 30 bin 250 ton melas ve 184 bin ton yaş küspe elde edildi.

146 köyde 3 bin 796 çiftçi üretim yaptı

Üretim sezonunda Burdur Şeker Fabrikası'na bağlı Burdur Merkez, Dinar, Elmalı, Gölhisar, Senirkent, Tefenni ve Yeşilova ziraat bölge şefliklerine bağlı 146 köyde, 3 bin 796 çiftçi tarafından 105 bin 850 dekar alanda şeker pancarı ekimi gerçekleştirildi. Fabrikada kampanya döneminde 950 personel görev yaptı.

Burdur ve çevresindeki pancar üreticisi çiftçilere toplam 2 milyar 11 milyon lira ödeme yapıldığı bildirildi.

Kaynak: ANKA / Ekonomi
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi

Herkes ABD ile savaş beklerken İran'dan sürpriz bir adım geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Doktor dehşeti! Önce eşini, sonra kendini ağır yaraladı

Doktor da bunu yaparsa! Önce eşini, sonra kendini ağır yaraladı
En-Nesyri teklifi kabul etti! İşte yeni takımı

En-Nesyri teklifi kabul etti! İşte yeni takımı
Tek bir şartı var! Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu

Canlı yayında duyurdular! Galatasaray'a gelmek için tek bir şartı var
Epstein depremi! 'Özür diliyorum' diyerek istifa etti

Epstein depremi! "Özür diliyorum" diyerek istifa etti
Doktor dehşeti! Önce eşini, sonra kendini ağır yaraladı

Doktor da bunu yaparsa! Önce eşini, sonra kendini ağır yaraladı
Cani hemşirenin yeni görüntüsü ortaya çıktı! Bir bebeğe daha aynısını yapmış

Bebek farklı hemşire aynı! İnfial yaratacak yeni görüntü ortaya çıktı
İngiliz ekibinden gözyaşlarına boğulan minik taraftara unutamayacağı jest

Gözyaşlarına boğulan minik taraftara unutamayacağı jest