Kuraklık riski altındaki Burdur Gölü için eylem planı açıklanacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, kuraklık riski altındaki Burdur Gölü için eylem planını devreye alacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye'nin küresel iklim değişikliği etkilerini derinden hissettiği, artan sıcaklıklar ve azalan yağışlarla şiddetli kuraklıklar yaşandığı kaydedildi.

Son 25 yıldır sıcaklıkların ortalamanın üzerinde olduğuna işaret edilen açıklamada, "2024 yılı sıcaklığı uzun yıllar ortalamasının 1,7 santigrat derece üzerine çıkarak 15,6 santigrat derece ile son 54 yılın en sıcak yılı olurken 2025 yılı Temmuz ayı son 55 yılın en sıcak temmuz ayı olarak kayıtlara geçti. 2025 su yılı yağışları uzun yıllar ortalamasının yüzde 27 altında, son 52 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti." ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin iç kesimlerindeki göllerinde kuraklık etkisinin gözle görülür hale geldiği vurgulanan açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığının konuyu Ulusal Su Kurulunda ele alarak harekete geçtiği belirtildi.

"Burdur Gölü için Eylem Planı hazır"

Bu kapsamda, Eğirdir, Beyşehir, Akşehir, Eber, Bafa, Burdur, İznik, Seyfe, Sapanca göllerinin öncelikli olarak saptandığı aktarılan açıklamada, "Daha önce kamuoyuna açıklanan Eğirdir Gölü Eylem Planı'nın ardından, bu kez Burdur Gölü için Eylem Planı hazırlandı. Eylem Planı, 22 Aralık Pazartesi günü, Burdur'da Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından kamuoyuna açıklanacak." bilgisi verildi.

Açıklamada, Burdur ve Isparta'nın sınırları içinde yer alan Burdur Gölü'nün Türkiye'nin 7'nci büyük gölü olduğu hatırlatılarak, sodalı ve tuzlu bir göl olan Burdur Gölü'nün, Göller Yöresi'nde yer aldığı ve yaklaşık 15 milyon yıl önce tektonik hareketlerle oluştuğu belirtildi.

Göl aynı zamanda doğal sit alanı

Burdur Gölü'nün, kapalı havza olması nedeniyle dışa akışı olmayan, buharlaşmanın yoğun olduğu bir göl niteliği taşıdığı vurgulanan açıklamada, "Göl aynı zamanda Ramsar Sözleşmesi uyarınca uluslararası sulak alan ve ulusal ölçekte 1. Derece Doğal Sit Alanı statüsünde. Nesli tehlike altında olan dik kuyruklu ördek ile endemik bir balık türü olan Burdur dişli sazancığı gibi türlere yuva olan göl önemli bir habitat alanı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, iklim değişikliğinin etkileriyle gölün kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kaldığına vurgu yapılarak, Burdur Gölü Havzası'nda uzun yıllar yağış ortalamasının 484 milimetre olduğu, son 10 yılın 8'inde de bu değerlerin altında kalındığı bildirildi.

Göl seviyesinin son 50 yılda 21 metre düştüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu olumsuz tabloyu tersine çevirmek amacıyla hazırlanan Burdur Gölü Eylem Planı, havzada ekosistem temelli entegre su yönetimini, suyun etkin ve verimli kullanımını, bilimsel temelli yaklaşımla doğal kaynakların korunmasını önceleyen stratejilerle oluşturuldu. Planın uygulanmasıyla gölün su kalitesinin iyileştirilmesi, su kaybının azaltılması ve ekosistemin sürdürülebilirliğinin sağlanması hedefleniyor."