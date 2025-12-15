Doğa Koleji'nde üst düzey atama

Doğa Koleji Eğitimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine Burak Kılanç atandı.

Kolejden yapılan açıklamaya göre, eğitim alanında uzun yıllara dayanan deneyimi, sahaya dayalı yönetim anlayışı ve öğrenci odaklı yaklaşımıyla tanınan Kılanç, yeni görevinde Doğa Koleji'nin tüm akademik süreçlerinden sorumlu olacak.

İstanbul Erkek Lisesinden mezun olan Kılanç, Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünü tamamladıktan sonra aynı üniversitenin İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı'nda lisansüstü eğitimine devam etti.

Kılanç, ayrıca Londra Üniversitesi Imperial College-CARE ile İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi Enstitüsü Finans Yönetimi lisansüstü programlarını tamamladı.

Akademik kariyerine Boğaziçi Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak başlayan Kılanç, İstanbul Sanayi Odası'nda uzman olarak görev yaptı.

Kılanç, kurucu akademik kadrosunda yer aldığı Kültür Üniversitesi'nde AR-GE Merkezi Yöneticiliği ve ardından Genel Sekreterlik görevlerini üstlendi. Doğru Tercih Projesi'nin yaratıcısı olan Kılanç, İstinye Üniversitesi'nde Kurucu Genel Sekreter olarak görev aldı.

Kılanç, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün YÖNVER ve Yükseköğretim Kurulunun YÖK Atlas projelerinde proje yürütücüsü olarak görev yaptı. Uzun yıllar İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı (İELEV) Okulları'nın Genel Müdürlüğünü yürüten Kılanç, farklı eğitim kurumlarında da genel müdürlük görevlerinde bulundu.

Evli ve iki çocuk babası olan Kılanç, eğitim alanına televizyon programları ve gazete köşe yazılarıyla katkı sağladı.

Eğitim üzerine yayımlanmış kitapları da bulunan Kılanç, Doğa Koleji'nde üstlendiği yeni görevinde kurumun akademik vizyonuna liderlik edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doğa Koleji Genel Müdürü Selim Genç, kolejin eğitimde sürdürülebilir başarıyı temel alan güçlü bir akademik yapıya sahip olduğunu belirtti.

Genç, "Burak Kılanç'ın Eğitimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev almasıyla birlikte öğretmen gelişimi, akademik standartların güçlendirilmesi ve eğitim kalitesinin sahaya daha etkin yansıtılması konusunda önemli bir ivme kazanacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kılanç da Doğa Koleji'nin çeyrek asrı aşan güçlü bir eğitim birikimine ve Türkiye genelinde faaliyet gösteren, merkezi akademik vizyonla yönetilen çok kampüslü bir yapıya sahip olduğunu vurguladı.

Bu birikimi çağın gereklilikleriyle buluşturmayı, akademik başarıyı düşünme becerileri ve karakter gelişimiyle ele alan bütüncül bir eğitim anlayışını güçlendirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Kılanç, "Öğretmenlerimizle birlikte sahaya dokunan, ölçülebilir ve sürdürülebilir bir eğitim yaklaşımını daha da ileri taşımayı hedefliyoruz." değerlendirmesini yaptı.