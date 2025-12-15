Haberler

Doğa Koleji'nde üst düzey atama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eğitim alanında tecrübeli Burak Kılanç, Doğa Koleji'nde Eğitimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı. Kılanç, eğitim kurumlarının akademik süreçlerinden sorumlu olacak ve öğretmen gelişimi ile eğitim kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar yürütecek.

Doğa Koleji Eğitimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine Burak Kılanç atandı.

Kolejden yapılan açıklamaya göre, eğitim alanında uzun yıllara dayanan deneyimi, sahaya dayalı yönetim anlayışı ve öğrenci odaklı yaklaşımıyla tanınan Kılanç, yeni görevinde Doğa Koleji'nin tüm akademik süreçlerinden sorumlu olacak.

İstanbul Erkek Lisesinden mezun olan Kılanç, Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünü tamamladıktan sonra aynı üniversitenin İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı'nda lisansüstü eğitimine devam etti.

Kılanç, ayrıca Londra Üniversitesi Imperial College-CARE ile İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi Enstitüsü Finans Yönetimi lisansüstü programlarını tamamladı.

Akademik kariyerine Boğaziçi Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak başlayan Kılanç, İstanbul Sanayi Odası'nda uzman olarak görev yaptı.

Kılanç, kurucu akademik kadrosunda yer aldığı Kültür Üniversitesi'nde AR-GE Merkezi Yöneticiliği ve ardından Genel Sekreterlik görevlerini üstlendi. Doğru Tercih Projesi'nin yaratıcısı olan Kılanç, İstinye Üniversitesi'nde Kurucu Genel Sekreter olarak görev aldı.

Kılanç, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün YÖNVER ve Yükseköğretim Kurulunun YÖK Atlas projelerinde proje yürütücüsü olarak görev yaptı. Uzun yıllar İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı (İELEV) Okulları'nın Genel Müdürlüğünü yürüten Kılanç, farklı eğitim kurumlarında da genel müdürlük görevlerinde bulundu.

Evli ve iki çocuk babası olan Kılanç, eğitim alanına televizyon programları ve gazete köşe yazılarıyla katkı sağladı.

Eğitim üzerine yayımlanmış kitapları da bulunan Kılanç, Doğa Koleji'nde üstlendiği yeni görevinde kurumun akademik vizyonuna liderlik edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doğa Koleji Genel Müdürü Selim Genç, kolejin eğitimde sürdürülebilir başarıyı temel alan güçlü bir akademik yapıya sahip olduğunu belirtti.

Genç, "Burak Kılanç'ın Eğitimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev almasıyla birlikte öğretmen gelişimi, akademik standartların güçlendirilmesi ve eğitim kalitesinin sahaya daha etkin yansıtılması konusunda önemli bir ivme kazanacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kılanç da Doğa Koleji'nin çeyrek asrı aşan güçlü bir eğitim birikimine ve Türkiye genelinde faaliyet gösteren, merkezi akademik vizyonla yönetilen çok kampüslü bir yapıya sahip olduğunu vurguladı.

Bu birikimi çağın gereklilikleriyle buluşturmayı, akademik başarıyı düşünme becerileri ve karakter gelişimiyle ele alan bütüncül bir eğitim anlayışını güçlendirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Kılanç, "Öğretmenlerimizle birlikte sahaya dokunan, ölçülebilir ve sürdürülebilir bir eğitim yaklaşımını daha da ileri taşımayı hedefliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA / Sibel Morrow - Ekonomi
DEM sıralarını ayağa kaldıran sözler: Masaya vura vura 'Öcalan şerefsizdir' dedi

Masaya vura vura "Öcalan şerefsizdir" dedi, DEM sıraları ayaklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel'in 'Cemevi, Cümbüş evi' iddiasına ateş püskürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı küplere bindiren "Cümbüş evi" iddiası
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de ayrılık depremi! Tam 8 ismin kalemi kırıldı

Tam 8 isme "Güle güle" dedi
Beşar Esad'dan aylar sonra haber var! Okul sıralarına geri döndü

Kaçak çiftten aylar sonra haber var! Esad okul sıralarına geri döndü
Ailesine 'Hamileyim' şakası yapacaktı, teste dikkatli bakınca şoke oldu

"Hamileyim" şakası yapacaktı, teste dikkatli bakınca şoke oldu
Lisede 3. kattan düşen öğrenci ağır yaralı

Lisede kan donduran olay! Hastanede yaşam savaşı veriyor
Fenerbahçe'de ayrılık depremi! Tam 8 ismin kalemi kırıldı

Tam 8 isme "Güle güle" dedi
Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç'tan Trabzonspor Başkan Yardımcısı Saral'a Yanıt

Maç biteli saatler oldu ancak tansiyon katbekat artıyor
Asena Keskinci'nin müstehcen sahneleri sonrası RTÜK harekete geçti

Asena Keskinci'nin müstehcen sahneleri için harekete geçildi
46 saniyede teybi söküp kaçtı, kameraya yakalandı

Sadece 46 saniyede on binlerce liralık zarar verdi
Galatasaray'da 3 ayrılık yolda

Galatasaray'da 3 ayrılık birden
Apartmanda dehşet anları: Komşusuna sinirlenip acısını kayınpederinden çıkardı

Kayınpederine dehşeti yaşattı
Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik göğüs dekolteli elbisesiyle düğünde kurtlarını döktü

Arkadaşının düğününde döktürdü! Elbisesinin göğüs detayı göze çarptı
İşte 1.5 milyar lira nafaka isteyen Revna Sarıgül'e sunulan teklif

İşte 1.5 milyar lira nafaka isteyen gelinine sunduğu teklif
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Türklerin katili 3. Makarios'un anıtına çelenk bıraktı

Bu fotoğraf Türkiye ile büyük kriz çıkarır
title