BIST ve Altında Haftalık Yükseliş

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,85, altının gram fiyatı yüzde 1,40, dolar/TL yüzde 0,37 ve avro/TL yüzde 0,57 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 13.562,45 puanı ve en yüksek 14.249,99 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 2,85 üzerinde 14.172,26 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,40 artışla 6 bin 757 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,27 yükselişle 44 bin 87 liraya çıktı.

Geçen hafta sonu 10 bin 103 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 1,22 artışla 11 bin 69 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,37 artışla 47,8810 liraya, avro da yüzde 0,57 yükselişle 55,4880 liraya çıktı.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,81, emeklilik fonları yüzde 1,28 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıran yüzde 3,41 ile "Kıymetli Maden Fonları" oldu.

Kaynak: AA