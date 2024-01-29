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Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 38 kuruş zam gelmesi bekleniyor

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Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 38 kuruş zam gelmesi beklenirken, fiyat artışıyla birlikte İstanbul'da motorinin litresi 42 lira 90 kuruştan, Ankara'da ise 42 lira 32 kuruştan satılacak.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BU GECE YARISI OKKALI BİR ZAM DAHA GELİYOR

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 lira 38 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Zamla birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 42 lira 90 kuruştan, Ankara'da ise 42 lira 32 kuruştan satılacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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