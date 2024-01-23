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Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 46 kuruş zam gelmesi bekleniyor

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Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 46 kuruş zam gelmesi beklenirken, fiyat artışıyla birlikte İstanbul'da benzinin litresi 38 lira 37 kuruştan, Ankara'da ise 39 liradan satılacak.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

İSTANBUL'DA BENZİN 38 LİRAYI AŞACAK

Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 46 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Fiyat artışıyla birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 38 lira 37 kuruşa, Ankara'da ise 39 liraya satılacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi

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Yorumlar (3)

Osman Tokgonul:

Abi , bu uzay aracının yakıtını biz mi doldurduk (?)

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mardinli yiğit:

arabamı sattım kurtuldum umrumda değil artık, inşallah 100 lira olur.

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Cevap :

Kafaya bak pırıl pırıl. Yediğin yiyecekler içtiğin içecekler gökten zembille inmiyor.

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