BtcTurk, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan Faaliyet İzni Aldı

BTCTÜRK, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan faaliyet izni aldığını duyurdu. Şirket, yatırımcılara güvenli, sürdürülebilir ve geleceğe odaklı yenilikçi yatırım ürünleri ve fonlar sunmayı hedefliyor.

BtcTurk Portföy, yalnızca mevcut piyasa koşullarına uygun fırsatları değil, geleceğin potansiyelini taşıyan sektörleri de yatırım portföylerine dahil ederek uzun vadeli değer yaratmayı amaçladığını aktardı. Profesyonel ve şeffaf yönetim anlayışıyla tasarlanan fonlar sayesinde yatırımcılara geniş bir ürün yelpazesi sunmayı hedefleyen şirket, farklı risk profillerine uygun yenilikçi yatırım stratejileri geliştirmeyi amaçlıyor.

BtcTurk Portföy'ün Genel Müdürlük görevini, şirketin kuruluş sürecinde de yer alan ve 17 yılı aşkın finansal piyasa deneyimine sahip Hakan Gürbüz üstlenecek. Hakan Gürbüz, QNB Invest'te Yatırım Bankacılığı Grup Yöneticiliği görevini takiben, son 4 yıldır BtcTurk Grubu'nda Yatırım Direktörü olarak görev yapmaktaydı.

BtcTurk Kurucusu ve CEO'su Kerem Tibuk, vizyonlarını şu sözlerle aktardı:

"BtcTurk Portföy olarak, yalnızca bugünün değil, geleceğin yatırım fırsatlarını da yatırımcılarımızla buluşturmayı hedefliyoruz. Portföy yönetim şirketimiz aracılığıyla sunduğumuz finansal hizmetleri daha da genişleterek, yatırımcılarımızın farklı ihtiyaçlarına yenilikçi çözümlerle cevap vermeyi amaçlıyoruz. Risk yönetimi odaklı, şeffaf ve sürdürülebilir yaklaşımlarımızla, her aşamada güven veren bir portföy yönetimi deneyimi sunmayı hedefliyoruz."

BtcTurk Portföy CEO'su Hakan Gürbüz ise şunları ekledi:

"Yatırım dünyası ve Türkiye'de portföy yönetim sektörü hızla büyüyor ve gelişiyor. Biz de BtcTurk Portföy olarak bu değişime öncülük etmeyi hedefliyoruz. BtcTurk Grubu'nun finansal piyasalar ve teknolojideki bilgi birikiminden güç alarak, yatırımcılara yenilikçi ve güvenilir yatırım enstrümanları sunmayı ve uzun vadeli değer yaratmalarına destek olmayı amaçlıyoruz."

BtcTurk Portföy Yönetimi A.Ş. Hakkında

2024 yılında Sermaye Piyasası Kurulu'ndan kuruluş izni alan şirket, 28 Ağustos 2025 itibarıyla portföy yöneticiliği ve yatırım danışmanlığı kapsamında faaliyet izni almıştır. Güçlü bir ekip ile faaliyetlerine başlayan BtcTurk Portföy Yönetimi A.Ş., yatırımcılara yenilikçi yatırım ürünleri ve fonlar sunmayı hedeflemektedir.

BtcTurk'ün teknoloji ve finansal hizmetler alanındaki güçlü bilgi birikimi ve sektördeki liderliğini portföy yönetimi faaliyetlerine taşıyan şirket, yatırımcılara geleceği şekillendirecek yatırım fırsatları sağlamayı amaçlamaktadır. Kurumsal ve bireysel yatırımcılara sunduğu ürünlerle, uluslararası standartlarda güvenli, şeffaf ve sürdürülebilir getiri sunmayı hedeflemektedir.