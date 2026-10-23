Brent petrolün varili Hürmüz gerilimiyle 114,40 dolara yükseldi

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Brent petrolün varili, uluslararası vadeli piyasalarda 114,40 dolardan işlem görüyor.

Dün 113,50 dolara kadar yükselen Brent petrolün aralık vadeli varil fiyatı, günü 113,17 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.13 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 1,1 artarak 114,40 dolara çıktı.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün aralık vadeli varil fiyatı 100,78 dolar oldu.

Petrol fiyatları, Hürmüz Boğazı'nda gemi geçişlerine ilişkin gerilimin tırmanması ve Libya'da petrol üretiminin aksayabileceğine yönelik endişelerin küresel arz risklerini artırmasıyla yükselişini sürdürüyor.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda gemileri Tahran'ın "yasa dışı" olarak nitelendirdiği güzergahlardan geçmeye teşvik etmeyi sürdürmesi halinde çatışmanın bölgedeki ABD üslerine kadar genişleyebileceği uyarısında bulundu.

Açıklamada, söz konusu güzergahların mayınlı olduğu belirtilerek, gemilerin bu yollardan geçmeye teşvik edilmesinin deniz kazalarını artırdığı savunuldu.

Devrim Muhafızları Ordusu, daha önce yaptığı açıklamada, Basra Körfezi'nin kuzeyinde petrol yüklerini gemiden gemiye aktaran 4 geminin vurulduğunu, Hürmüz Boğazı'nın batısında ise 3 geminin deniz mayınına çarpması sonucu yangın çıktığını duyurmuştu.

Bölgede petrol tankerlerinin güvenliğine ilişkin artan endişeler ve çatışmaların genişleyebileceği ihtimali, küresel petrol sevkiyatında yeni aksamalar yaşanabileceği beklentilerini güçlendirerek fiyatları yukarı yönlü destekliyor.

Bunun yanı sıra, Libya'da petrol sevkiyatını sağlayan bir boru hattına yönelik müdahale de arz endişelerini artırıyor.

Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC), kimliği belirlenemeyen bir grubun Zaviye Petrol Rafinerisi yakınındaki ham petrol boru hattının vanasını kapattığını açıkladı.

Kurum, Hamada ve et-Tahara sahalarından petrol taşınmasını sağlayan vananın kapalı kalması halinde üretimde düşüş yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Libya'da petrol üretiminin kesintiye uğrama ihtimali de küresel arzın daralabileceğine ilişkin endişeleri artırarak fiyatlardaki yükselişi destekliyor.

Bununla birlikte ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın 3 Kasım'daki Kongre ara seçimleri öncesinde petrol fiyatlarını yükseltmeye çalıştığını savunması, Washington ile Tahran arasındaki gerilimin sürdüğüne işaret ediyor.

Öte yandan, Trump'ın ülkenin petrol üretimi, rafinasyon ve lojistik kapasitesini artırmak amacıyla Savunma Üretim Yasası'nı devreye alması, piyasalarda arz güvenliğine ilişkin endişeleri artırırken, ABD'nin üretim kapasitesini genişletmeye yönelik adımlarının orta ve uzun vadede arzı destekleyebileceği beklentisi fiyatlardaki yükselişi sınırlıyor.

Brent petrolde teknik olarak 118,20 doların direnç, 107,13 doların ise destek seviyesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA