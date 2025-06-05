Brent Petrol Fiyatları Zayıf Talep Nedeniyle Düşüşte

Brent Petrol Fiyatları Zayıf Talep Nedeniyle Düşüşte
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Brent petrolün varil fiyatı, ABD'deki benzin ve motorin stoklarının artması ile Suudi Arabistan'ın fiyat indirimlerinin etkisiyle gerileyerek 64,62 dolara düştü. Uzmanlar, zayıf ABD ekonomik verileri ve ABD-Çin ticaret belirsizliklerinin de fiyatlar üzerinde baskı oluşturduğunu belirtiyor.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 64,62 dolardan işlem görüyor.

Dün 65,75 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 64,68 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.49 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,1 azalışla 64,62 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 62,08 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, ABD'de benzin ve motorin stoklarının artması ve Suudi Arabistan'ın Asya pazarına yönelik temmuz fiyatlarını düşürmesiyle kısmen geriledi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin verilerine göre, geçen hafta ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları 500 bin varil artarak 401 milyon 800 bin varil seviyesine ulaştı. ABD'nin benzin stokları da yaklaşık 5 milyon 200 bin varil artışla 228 milyon 300 bin varil olarak kayıtlara geçti.

Bu durum, dünyanın en büyük ekonomisinde talebin zayıfladığına işaret ederek fiyatları aşağı yönlü baskıladı.

Suudi Arabistan'ın Asya'ya yönelik ham petrol satış fiyatlarında temmuz ayı için indirime gitmesi de fiyatlardaki düşüşü destekledi. Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Suudi Arabistan'ın fiyatlarını neredeyse son dört yılın en düşük seviyesine indirmesi, küresel talep endişelerini artırdı.

Bu karar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve diğer büyük üreticilerden oluşan OPEC+ grubunun temmuz için günlük 411 bin varil üretim artışı kararının ardından geldi.

Uzmanlar, söz konusu fiyat indiriminin, beklentilerin altında kaldığını ancak yine de yüksek talep dönemine girilmiş olmasına rağmen piyasanın zayıf kaldığını gösterdiğini belirtiyor.

Öte yandan, zayıf ABD ekonomik verileri ve ABD-Çin ticaret ilişkilerindeki belirsizlikler de petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturdu. Dün açıklanan verilere göre, ABD hizmet sektörü mayısta yaklaşık bir yıl sonra ilk kez daralma gösterdi. İşletmelerin girdi maliyetlerinin arttığı bu dönemde, ülke ekonomisi yavaş büyüme ve yüksek enflasyon riskiyle karşı karşıya kaldı.

Ticaret cephesinde ise ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in "zor bir lider" olduğunu ve anlaşma yapmanın "son derece güç" olduğunu söyledi. Bu açıklama, Beyaz Saray'ın bu hafta ikili arasında beklenen görüşmeyle ilgili beklentileri artırırken, iki ülke arasındaki gerilimi yeniden gündeme taşıdı.

Uzmanlar, Trump'ın tarifeler konusundaki değişken tutumunun, küresel ekonomik yavaşlama endişelerini artırdığını vurguladı.

Brent petrolde teknik olarak 66,35 doların direnç, 62,61 doların destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Kaynak: AA / Hümeyra Ayaz - Ekonomi
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