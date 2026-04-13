Brent petrolün varili 102,08 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 102,08 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 98,26 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 95,2 dolardan tamamladı.

Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.21 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 7,2 artarak 102,08 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 104,25 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'na yönelik abluka açıklamaları etkili oldu.

Trump, dün sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İran ile sabahın erken saatlerinde başlayıp gece boyu, yaklaşık 20 saat sürdüğünü aktardığı müzakerelerle ilgili açıklama yaptı.

İran'ın nükleer hedeflerinden vazgeçmeye isteksiz olduğunu kaydeden Trump, "Birleşik Devletler Donanması, derhal Hürmüz Boğazı'na girmeye veya boğazdan çıkmaya çalışan tüm gemileri ablukaya alma sürecini başlatacak." ifadelerini kullandı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) da bugün saat 17.00'de İran limanlarına giren veya bu limanlardan çıkan tüm gemilere yönelik deniz ablukası başlatacağını açıkladı.

Trump ayrıca, ABD donanmasının Hürmüz Boğazı'nı "bloke etmesine" NATO ve Körfez ülkelerinin de destek olacağını söyledi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ise Hürmüz Boğazı'na ilişkin "Yapılacak herhangi bir yanlış hamle düşmanı Hürmüz Boğazı'nda ölümcül bir girdaba hapsedecek." açıklamasında bulundu.

Öte yandan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Pakistan'da gerçekleştirilen İran-ABD müzakerelerine ilişkin, "İslamabad mutabakatına birkaç adım kala aşırı iddialı, sürekli değişen hedefler ve abluka tehdidiyle karşı karşıya kaldık." dedi.

ABD ile İran arasındaki gerilimin sürmesi ve Hürmüz Boğazı'nda olası abluka ihtimali, küresel petrol arzında uzun süreli kesinti yaşanabileceği endişelerini artırarak fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturuyor.

Brent petrolde teknik olarak 102,52 doların direnç, 101,58 doların destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.