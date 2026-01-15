Haberler

ABD'de Boston Scientific, sağlık şirketi Penumbra'yı 14,5 milyar dolara satın alacak

Güncelleme:
ABD merkezli medikal teknoloji şirketi Boston Scientific, sağlık şirketi Penumbra'yı 14.5 milyar dolarlık bir anlaşma ile satın alacağını açıkladı. Anlaşma, Penumbra hisselerinin hisse başına 374 dolardan değerlendirileceğini ortaya koydu.

ABD'de medikal teknoloji şirketi Boston Scientific, aynı ülkedeki sağlık şirketi Penumbra'yı yaklaşık 14,5 milyar dolar değerindeki bir anlaşmayla satın alacağını duyurdu.

ABD merkezli şirketten yapılan açıklamada, Boston Scientific'in Penumbra'yı nakit ve hisse senedinden oluşan bir işlemle satın almak üzere anlaşmaya vardığı bildirildi.

Açıklamada, satın alma kapsamında Penumbra hisselerinin hisse başına 374 dolardan değerlendirileceği, söz konusu işlemin şirketin işletme değerini yaklaşık 14,5 milyar dolar seviyesine taşıdığı kaydedildi.

Satın alma işleminin Penumbra hissedarlarının onayı ve diğer olağan kapanış koşullarının yerine getirilmesine bağlı olarak 2026 yılında tamamlanmasının beklendiği belirtilen açıklamada, söz konusu alımın, Boston Scientific'in kardiyovasküler portföyünü genişleterek damar hastalıklarının artan yaygınlığına daha kapsamlı yanıt vermesine katkı sağlamasının öngörüldüğü kaydedildi.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
