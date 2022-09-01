Bosna Hersek ile Panama arasındaki iş birliğinin mimarı bir Türk

İş adamı Fatih Kol, Panama ile Bosna Hersek arasında bakanlar düzeyinde ilk kez gerçekleşen ziyaretin mimarı oldu. İş adamı Kol'un organize ettiği ziyaret sonrasında Bosna Hersek ve Panama arasında sanayi ve birçok özel sektör dalında önemli anlaşmalara imza atıldı.

Bosna Hersek'te yaptığı yatırımların ardından rotasını Panama'ya çeviren ve burada da mermer, bakır, ilaç sanayi, gıda, turizm ve oto yedek parça sektörlerinde yatırımlarda bulunan Türk iş adamı Fatih Kol, Bosna Hersek ve Panama arasında gerçekleşen tarihi ziyaretin de mimarı oldu. Aynı zamanda, Panama ve Bosna Hersek İş Adamları Derneği'nin başkanlığını yapan iş adamı Kol, iki ülke bürokratlarının da bir araya gelmesini sağladı.

Ticari ve ekonomik adımlar atıldı

Verilen bilgiye göre toplantıya Bosna Hersek Dış Ticaret Bakanı Stasa Kosarac, Panama Canal Bakanı Aristedos Reyo, Hong Kong'un ardından dünyanın en büyük ikinci serbest bölgesinin başkanlığını yapan Giovanni Ferrari, Panama Ticaret Odası Başkanı Marcela Galindo, Panama Dış Ticaret Bakanı Fedrico Alfaro, Büyükelçi ve Propanama Yöneticisi Carmen Gisela Vergara ve Dışişleri Bakanı Yardımcısı Marta Gordan katıldı. İki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin görüşüldüğü toplantıda hızlı şekilde atılacak adımlar belirlendi.

Bir sonraki ziyaret iş adamlarıyla olacak

İş adamı Kol, aynı zamanda Panama'da faaliyet gösteren ve ülkenin önde gelen 50 uluslararası şirket yöneticilerini de, Bosna Hersek Dış Ticaret Bakanı Stasa Kosarac onuruna verilen yemekli toplantıda bir araya getirdi. Şirketlerin yöneticileriyle bire bir yapılan görüşmelerde, krizde ortaya çıkan fırsatlar ve iki ülke arasındaki ticari, ekonomik, sanayi ve turizm alanında yapılabilecekler görüşüldü. İki ülke adına çok anlamlı ve faydalı bir görüşme olduğunu dile getiren iş adamı Kol, Bosna Hersek ve Panama arasında resmi görüşmelerde alınan kararların bir an önce hayata geçmesi için köprü olmaya devam edeceğini ifade etti. Birçok sektörde yatırım yapan ve önümüzdeki 6 aylık süreçte de bankacılık, leasing, borsa aracı kurum, sigorta, savunma sanayi ve liman işletmeciliği sektörlerine adım atmak için gerekli başvuruları gerçekleştiren Kol, Bosna Hersek'te faaliyet gösteren birçok iş adamını da yakın dönemde Panama'da ağırlayacak. - İSTANBUL