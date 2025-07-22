Borusan Otomotiv Motorsport, GT4 Avrupa Serisi'nde İki Kupa Kazandı

Gedik Piliç'in de sponsorlarından olduğu GT4 Avrupa Serisi'nde mücadele eden ilk ve tek Türk takımı Borusan Otomotiv Motorsport (BOM) takımı, 2025 yılı yarışlarının dördüncü ayağında iki kupa kazandı.

Gedik Piliç'ten yapılan açıklamaya göre, 17. sezonu Fransa'nın Paul Richard Pisti'nde başlayan GT4 Avrupa Serisi yarışlarının 4. ayağı İtalya'nın Misano Pisti'nde gerçekleşti.

BOM takımı, ilk gün Berkay Besler ve Gabriele Piana ile üçüncülük, ikinci gün Yağız Gedik ve Pedro Ebrahim ile ikincilik alarak podyuma çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gedik Piliç Yönetim Kurulu Üyesi Yağız Gedik, geçen sezon 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda sezonun ilk üçüncülük kupasını kazandıkları Misano Pisti'nde bu sezon da iki kupayla Türk bayrağını dalgalandırmaktan gurur duyduklarını belirtti.

Zorlu rekabetin içinde takımca gösterdikleri disiplin, kararlılık ve uyumun bu sonucun anahtarı olduğunu aktaran Gedik, "Tüm takıma, emek veren herkese ve destekleyenlere teşekkür ederim. Sıradaki yarışlar için motivasyonumuz yüksek." ifadesini kullandı.