Borsa ve Altında Yükseliş: Haftalık Veriler

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,10, altının gram fiyatı yüzde 1,63, dolar/TL yüzde 0,05 ve avro/TL yüzde 0,72 artış kaydetti.

BIST 100 endeksi, en düşük 10.800,60 puanı ve en yüksek 11.044,41 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 2,10 üstünde 10.972,63 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,63 artışla 4 bin 448 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,62 yükselişle 30 bin 51 liraya çıktı.

Geçen hafta sonu 7 bin 330 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 1,63 artarak 7 bin 450 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,05 artarak 40,6870 liraya, avro yüzde 0,72 artışla 47,4430 liraya çıktı.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,26, emeklilik fonları yüzde 1,07 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 1,98 ile "kıymetli maden" fonları oldu.