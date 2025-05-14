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Borsa İstanbul VİOP'ta Endeks Kontratı Düşüş Yaşıyor

Borsa İstanbul VİOP'ta Endeks Kontratı Düşüş Yaşıyor
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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat, güne yüzde 0,1 düşüşle 11.161,00 puandan başladı. Küresel piyasalardaki gümrük vergileri ile ilgili iyimserlik sürerken, endeks kontratında kritik seviyeler takip ediliyor.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat, güne yüzde 0,1 düşüşle 11.161,00 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen haziran vadeli endeks kontratı, normal seansı yaklaşık yüzde 0,8 azalışla 11.174,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 11.152,00 puana indi.

Haziran vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,1 azalışla 11.161,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalarda, ABD ile Çin'in ilave gümrük vergilerini geçici olarak indirme konusunda uzlaşmaya varmasının yarattığı iyimserlik sürerken, tarifelerin ekonomiler üzerindeki olası etkilerine ilişkin soru işaretlerinin ise tamamen giderilemediği değerlendiriliyor.

Öte yandan küresel endeks sağlayıcılarından MSCI, dünya genelinde endeks değişikliklerini açıkladı ve MSCI Global Standard Türkiye Endeksi'ne 9 hisseyi dahil ederken, 4 hisseyi çıkardı.

Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olacağını dile getirerek, teknik açıdan endeks kontratında 11.100 ve 11.000 puanın destek, 11.200 ve 11.300 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
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