Haberler

Bu hafta yatırım araçlarının performansı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Borsa İstanbul'da hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,29 değer kazanırken, altının gram fiyatı da yüzde 3,19 arttı. Dolar ve avro da değerlendi.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,29, altının gram fiyatı yüzde 3,19, avro/TL yüzde 1,15 ve dolar/TL yüzde 0,40 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 14.321,03 puanı ve en yüksek 15.167,10 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 4,29 üzerinde 15.062,65 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,19 artışla 6 bin 918 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,17 yükselişle 46 bin 601 liraya çıktı.

Geçen hafta sonu 11 bin 229 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 3,19 artarak 11 bin 588 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,40 artarak 45,3650 lira olurken, avro yüzde 1,15 yükselişle 53,4640 liraya çıktı.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 2,27, emeklilik fonları yüzde 2,54 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 4,65 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt
ABD ordusu, Umman Körfezi'nde ablukayı ihlal eden 2 İran gemisini vurdu

Umman Körfezi'nde ateşkesi tehlikeye atacak saldırı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadın çalışanın karşısına geçip kendini tatmin etti

Kadın çalışanın karşısına geçip kendini tatmin etti
Hantavirüslü gemiden inen Ruhi Çenet önce düğüne gitti sonra karantinaya girdi! Tepkiler çığ gibi

Hantavirüslü gemiden inip düğüne giden Ruhi Çenet'e tepkiler çığ gibi
Güle güle Ederson! Fenerbahçe'de kim başkan seçilirse seçilsin yollar ayrılıyor

Ve beklenen son!

Aylarca kira ödemediği için tahliye edilen eski kiracı, 74 yaşındaki mülk sahibini odunla dövdü

Eski kiracı dehşet saçtı! "Öldüreceğim seni" diyerek saldırdı
Kadın çalışanın karşısına geçip kendini tatmin etti

Kadın çalışanın karşısına geçip kendini tatmin etti
Kıraathane görünümlü kumarhane! Kadınları kullanıp çiftçileri borçlandırmışlar

Çiftçilerin kabusu olan kadınlar! Neyse ki ekipler gerekeni yaptı

İspanya'da alarm: Hantavirüsten ölen biriyle aynı uçakta bulunan kadın hastaneye kaldırıldı

Avrupa ülkesinde ölümcül virüs alarmı! Aynı uçakta olması yetti