VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Güncelleme:
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda şubat vadeli BIST 30 endeks kontratı yüzde 0,2 yükselerek 12.789,00 puandan işlem görmeye başladı. Önceki seansta satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratında, teknik düzeyler dikkat çekiyor.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat güne yüzde 0,2 yükselişle 12.789,00 puandan başladı.

Çarşamba günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen şubat vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,23 azalışla 12.763,00 puandan tamamladı.

Şubat vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 12.789,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalarda, yılın ilk işlem gününde teknoloji hisselerinin öncülüğünde pozitif bir seyir izleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri ve imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 12.900 ve 13.000 seviyelerinin direnç, 12.700 ve 12.600 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
