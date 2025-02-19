Borsa İstanbul Güne Yüzde 0,07'lik Yükselişle Başladı
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi, açılışta 6,55 puan artışla 9.923,44 puana yükseldi. Bankacılık endeksi %0,05 değer kazanırken, holding endeksi %0,11 azaldı.
Borsa, güne yüzde 0,07'lik yükselişle başladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,07'lik yükselişle başladı. Endeks, 6,55 puanlık artışla 9.923,44 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,05 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,11 azaldı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi