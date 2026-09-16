Haberler

Borsa İstanbul devre kesti

Güncelleme:
+480 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Borsa İstanbul’da düşüş yüzde 6’yı aşınca devre kesti ve işlemler durduruldu.

Borsa İstanbul'da düşüş yüzde 6'yı aşınca devre kesti ve işlemler durduruldu.

Borsa İstanbul'da düşüş yüzde 6'yı aştı, Endekse Bağlı Devre Kesici (EBDK) Sistemi devreye girdi. Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan açıklamada, "Saat 16: 04: 32 itibarıyla endekse bağlı devre kesici tetiklenmiş ve Pay Piyasasındaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Senedi Repo Pazarında işlemler geçici olarak durdurulmuştur. Seans akışları EBDK bitiş saati itibarıyla kaldığı yerden devam edecektir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak? Bakan Şimşek'ten açıklama var

Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak? Bakan Şimşek'ten açıklama var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milyonlarca kişiyi umutlandıracak 'erken emeklilik' söylentisi! 5 yıl avantaj sağlanacak

Milyonlarca kişiyi umutlandıracak "erken emeklilik" söylentisi
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Müzakerelerden vazgeçmedik

Rusya'dan müzakere sinyali! Lavrov iki formülü açıkladı
5 ilde tefecilik operasyonu: 53 şüpheli yakalandı, 273 milyon TL'lik mal varlığına el kondu

9 milyar TL'yi kasalarına tıkmışlar! Operasyonla hepsi çökertildi
Selçuk Bayraktar paylaştı: AKINCI'dan fırlatılan SUNGUR füzesi hedefi tam isabetle vurdu

Gökyüzünde nefes kesen an! Sungur hedefi tam 12'den vurdu
Cenazede imamı kızdıran olay! Namazı kıldırmak istemedi

Cenazede imamı kızdıran olay! Namazı kıldırmak istemedi

Bakan Ersoy: Medeniyet mirasımız için kapsamlı seferberlik başlattık

Bakan Ersoy: Medeniyet mirasımız için kapsamlı seferberlik başlattık
Döner, sucuk, kıyma... Et ürünlerinin satışında kurallar baştan aşağı değişti

Et ürünlerinin satışında kurallar sil baştan! O ifade artık yasak