Haberler

VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda şubat vadeli endeks kontratı güne yatay başlamış, önceki seansın ardından karışık bir seyir izleniyor. Analistler, önemli veri gündeminin takip edileceğini belirtiyor.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat güne yatay seyirle 13.632,00 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen şubat vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,39 azalışla 13.638,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise kayıplarının bir bir kısmını telafi ederek 13.646,00 puanda işlem gördü.

Şubat vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,04 altında 13.632,00 seviyesinden işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri müdahalesinin olası sonuçlarına ilişkin değerlendirmeler sürerken, kar satışları ve yatırımcıların temkinli davranmasıyla karışık bir seyir öne çıkıyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde üretici enflasyonu, ABD'de dış ticaret dengesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 13.700 ve 13.800 puanın direnç, 13.500 ve 13.400 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor

Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Araç alacaklar dikkat! İşte Türkiye'nin en ucuz sıfır otomobili

Araç alacaklar dikkat! İşte Türkiye'nin en ucuz sıfır otomobili
Beyaz Saray tarihinin en genç basın sözcüsü! Güzelliğiyle dikkat çekiyor

Daha şimdiden ABD tarihine geçti! Güzelliğiyle herkesi büyülüyor
ABD polisi tarafından öldürülen kadının kimliği belli oldu

ABD polisi tarafından hunharca katledilen kadının kimliği belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediyesini halay çekerek kutladılar

Erdoğan'ın hediyesini halay çekerek kutladılar
Araç alacaklar dikkat! İşte Türkiye'nin en ucuz sıfır otomobili

Araç alacaklar dikkat! İşte Türkiye'nin en ucuz sıfır otomobili
Süper Kupa öncesi alarm! Kritik uyarı geldi, taraftarlar 'Maç başka yerde oynansın' diyor

Süper Kupa öncesi alarm! Taraftarlar "Maç başka yerde oynansın" diyor
Vatandaşı isyan ettiren aidatlara bakanlık freni! Tavan zam oranı belli oldu

Vatandaşı çileden çıkaran zamlara bakanlık freni! Tavan belli oldu