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Borsa İstanbul'da büyük kayıp oluştu

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Borsa İstanbul, BIST 100 endeksinin haftaya yüzde 2,80 düşüşle 9.117,38 puandan başlamasının ardından tüm sektör endekslerinde kayıplar yaşandı. Bankacılık endeksi en fazla değer kaybeden sektör olurken, küresel piyasalardaki satış baskısı etkisini sürdürüyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 2,80 düşüşle 9.117,38 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 262,45 puan ve yüzde 2,80 azalışla 9.117,38 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 3,61 ve holding endeksi yüzde 2,80 değer kaybetti.

EN .OK KAYBEDİREN SEKTÖR BANKACILIK

Tüm sektör endeksleri gerilerken en fazla kaybettiren bankacılık oldu. Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,10 değer kaybederek 9.379,83 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı karşılıklılık esaslı tarifelerin ardından oluşan satış baskısı güç kazanarak yeni haftaya taşındı. Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD tarifelerine yönelik haber akışı, Avro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güven endeksi ve perakende satışların takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.100 ve 9.000 seviyelerinin destek, 9.200 ve 9.300 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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Borsa İstanbul'da büyük kayıp oluştu
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
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