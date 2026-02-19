Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 455,69 puan azalarak 13.804,21 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 80,39 puan ve yüzde 0,56 artışla 14.340,28 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 13.728,64 puanı, en yüksek 14.343,11 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,20 değer kaybederek 13.804,21 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 427,13 puan ve yüzde 2,72 düşüşle 15.278,60 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 3,97, hizmetler endeksi yüzde 2,90, sanayi endeksi yüzde 2,73 ve teknoloji endeksi yüzde 1,48 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 6'sı prim yaptı, 93'ü geriledi, 1 tanesi yatay seyretti. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Türkiye İş Bankası (C), Tüpraş ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 5 bin 3 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 5 bin 3 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 7 milyon 320 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 33,41, bileşik getirisi yüzde 36,20 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 43,6607, satışta 43,8357 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 43,6441, satışta 43,8190 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1770, sterlin/dolar paritesi 1,3466 ve dolar/yen paritesi 155,100 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1,4 artışla 71 dolardan işlem görüyor.