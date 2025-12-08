Haberler

Piyasalarda gün ortası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 177,22 puan artarak 11.185,22 puana ulaştı. Sanayi, mali ve teknoloji endeksleri de değer kazandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,62 değer kazanarak 11.185,22 puana yükseldi.

Cuma günü 11.007,37 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 74,77 puan ve yüzde 0,68 artışla 11.082,14 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 177,22 puan ve yüzde 1,62 artışla 11.185,22 puana çıktı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 11.074,68, en yüksek 11.194,06 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 1,67, mali endeks yüzde 1,56, teknoloji endeksi yüzde 1,38 ve hizmetler endeksi yüzde 1,3 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 82'si yükselirken 17'si düştü ve 1'i yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri, Koza Altın İşletmeleri, Türkiye İş Bankası (C), Türk Hava Yolları, Pegasus Hava Taşımacılığı ile Şişe ve Cam Fabrikaları oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 208 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1650, sterlin/dolar paritesi 1,3320 ve dolar/yen paritesi 155,5 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 42,5500 liradan, avro 49,6170 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,2 artışla 4 bin 208 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,8 azalışla 63,2 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
Antalya beşik gibi! Dün gecenin ardından korkutan bir deprem daha

Şehir beşik gibi! Gecenin ardından korkutan bir deprem daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlber Ortaylı'dan Türkiye için korkutan uyarı! O ülkeyi işaret etti

İlber Ortaylı'dan Türkiye için korkutan uyarı! O ülkeyi işaret etti
İstanbul'da uyuşturucu baskınında çatışma: Zanlı öldürüldü, bir polis şehit oldu

İstanbul'da uyuşturucu baskınında çatışma: Maalesef acı haber geldi
15 dakikalık yağmur ilçeyi sular altında bıraktı

15 dakikalık yağmur ilçeyi sular altında bıraktı! Görüntüler vahim
Emekli maaşlarından kesinti dönemi başlıyor! İşte etkilenecek kesim

Emekli maaşlarında kesintiye gidilecek! İşte etkilenecek kesim
İlber Ortaylı'dan Türkiye için korkutan uyarı! O ülkeyi işaret etti

İlber Ortaylı'dan Türkiye için korkutan uyarı! O ülkeyi işaret etti
Yavuz Ağıralioğlu'ndan çok konuşulacak Sinan Oğan çıkışı: Gelsin benimle gezsin

Çok konuşulacak Sinan Oğan çıkışı: Gelsin benimle gezsin
Real Madrid'de Celta Vigo yenilgisi sonrası ortalık karıştı

Real Madrid'de 19 yıllık yenilgi sonrası ortalık karıştı
Mert Hakan ve Metehan'ın adliyeye sevk edildiği anlar

Yüz ifadelerine dikkat! Yıldız isimlerin adliyeye sevk edildiği anlar
Görüntü bugün İstanbul'da kaydedildi

Görüntü bugün İstanbul'dan
AK Partili isimden Türkiye'ye gözdağı veren terör örgütüne: Neresi Vietnam olur görürler

Mazlum Abdi Türkiye'ye gözdağı verdi, AK Partili isim fena patladı
Cezaevinde kanlı çatışma! Çok sayıda mahkum hayatını kaybetti

Cezaevinde kanlı çatışma! Cansız bedenleri yan yana dizdiler
Dikkat, sadece günler kaldı! Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek

Dikkat sadece günler kaldı! Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek
Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası! İşte fitili ateşleyen isim

3 spikere gözaltının perde arkası! İşte fitili ateşleyen isim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.