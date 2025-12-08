Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,62 değer kazanarak 11.185,22 puana yükseldi.

Cuma günü 11.007,37 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 74,77 puan ve yüzde 0,68 artışla 11.082,14 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 177,22 puan ve yüzde 1,62 artışla 11.185,22 puana çıktı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 11.074,68, en yüksek 11.194,06 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 1,67, mali endeks yüzde 1,56, teknoloji endeksi yüzde 1,38 ve hizmetler endeksi yüzde 1,3 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 82'si yükselirken 17'si düştü ve 1'i yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri, Koza Altın İşletmeleri, Türkiye İş Bankası (C), Türk Hava Yolları, Pegasus Hava Taşımacılığı ile Şişe ve Cam Fabrikaları oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 208 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1650, sterlin/dolar paritesi 1,3320 ve dolar/yen paritesi 155,5 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 42,5500 liradan, avro 49,6170 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,2 artışla 4 bin 208 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,8 azalışla 63,2 dolardan işlem görüyor.