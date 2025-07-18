Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yüzde 0,19 Değer Kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,19 değer kaybederek 10.350,60 puana geriledi.

Dün 10.370,70 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 10,54 puan artışla 10.381,25 puandan başladı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 20,10 puan ve yüzde 0,19 değer kaybıyla 10.350,60 puana indi.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 10.337,04, en yüksek 10.407,44 puanı gördü. Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 1,89 yükselirken, mali endeks yüzde 0,33, sanayi endeksi yüzde 0,16 ve hizmetler endeksi yüzde 0,05 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 33'ü yükselirken 63'ü düştü. En çok işlem gören hisse senetleri, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Yapı ve Kredi Bankası, Tüpraş ile Türkiye İş Bankası (C) oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 352 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 10 Şubat 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 37,75, bileşik getirisi yüzde 41,31 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1630, sterlin/dolar paritesi 1,3440 ve dolar/yen paritesi 148,72 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 40,3690 liradan, avro 47,0220 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,4 artışla 3 bin 352 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 1 yükselişle 69,5 dolardan işlem görüyor.