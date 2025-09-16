Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yüzde 0,1 Artış Gösterdi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,1 değer kazanarak 11.011,73 puana yükseldi.

Dün 11.000,26 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 33,77 puan ve yüzde 0,31 artışla 11.034,02 puandan başladı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 11,48 puan ve yüzde 0,1 değer kazancıyla 11.011,73 puana çıktı.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 10.999,98 en yüksek 11.095,43 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 3,83, sanayi endeksi yüzde 0,37 değer kazanırken, mali endeks yüzde 0,04, hizmetler endeksi yüzde 0,47 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 47'si yükselirken 51'i düştü, 2'si yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Sasa Polyester, ASELSAN, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C) ile Akbank oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 698,5 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 34,44, bileşik getirisi yüzde 39,76 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1810, sterlin/dolar paritesi 1,3640 ve dolar/yen paritesi 147 düzeyinde.

İstanbul serbest piyasada dolar 41,3120 liradan, avro 48,8510 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,5 artışla 3 bin 698,5 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili de yüzde 0,3 azalışla 67 dolardan işlem görüyor.