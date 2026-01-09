Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 112,99 puan artarak 12.200,95 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 42,22 puan ve yüzde 0,35 artışla 12.130,19 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 12.065,99 puanı, en yüksek 12.200,95 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,93 değer kazanarak 12.200,95 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 127,33 puan ve yüzde 0,97 artarak 13.248,85 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 5,26, mali endeks yüzde 0,89, sanayi endeksi yüzde 0,53 ve hizmetler endeksi yüzde 0,40 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 52'si prim yaptı, 46'sı geriledi, 2'si yatay seyretti. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Sasa Polyester, Türkiye İş Bankası (C) ile Türk Altın İşletmeleri, en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 508 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 4 bin 508 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 düşüşle 6 milyon 290 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 34,07 bileşik getirisi yüzde 36,98 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 42,9562, satışta 43,1284 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 42,9446, satışta 43,1167 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1634, sterlin/dolar paritesi 1,3414 ve dolar/yen paritesi 158,028 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,7 artışla 63,1 dolardan işlem görüyor.