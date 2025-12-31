Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 41,35 puan artarak 11.261,52 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 29,50 puan ve yüzde 0,26 artışla 11.249,67 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 11.238,60 puanı, en yüksek 11.324,36 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,37 değer kazanarak 11.261,52 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 20,34 puan ve yüzde 0,17 artışla 12.223,61 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 57'si yükselirken 38'i düştü, 5'i yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri, Destek Finans Faktoring AŞ, ASELSAN, Türkiye İş Bankası (C) Koza Altın İşletmeleri ile Türk Hava Yolları oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 336,3 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 4 bin 336,3 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 6 milyon 197 bin 999 lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 34,27, bileşik getirisi yüzde 37,21 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 42,8157, satışta 42,9873 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 42,8323, satışta 43,0039 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1725, sterlin/dolar paritesi 1,3410 ve dolar/yen paritesi 156,943 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,2 artışla 61,4 dolardan işlem görüyor.