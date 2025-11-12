Haberler

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı

Güncelleme:
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 0,75 artışla başlayarak 10.640,86 puandan kapandı. Gün içindeki en düşük seviyesini 10.581,02 puan, en yüksek seviyesini ise 10.706,60 puan olarak gördü. Ayrıca, altının ons fiyatı 4.169 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 64,40 puan artarak 10.640,86 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 79,21 puan ve yüzde 0,75 artışla 10.655,66 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.581,02 puanı, en yüksek 10.706,60 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,61 değer kazanarak 10.640,86 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 109,40 puan ve yüzde 0,96 değer kazanarak 11.543,90 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre sanayi endeksi yüzde 0,11, teknoloji endeksi yüzde 0,44 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,15, mali endeks yüzde 0,07 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 46'sı prim yaptı, 53'ü geriledi, 1 tanesi yatay seyretti. Türk Hava Yolları, Koza Altın İşletmeleri, Sasa Polyester, Akbank ile Türkiye İş Bankası (C), en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 169 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 4 bin 169 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 5 milyon 816 bin 100 lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,73, bileşik getirisi yüzde 40,10 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 42,1341, satışta 42,3029 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 42,1231, satışta 42,2919 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1580, sterlin/dolar paritesi 1,3113 ve dolar/yen paritesi 154,825 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 2,6 azalışla 63,2 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
