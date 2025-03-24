Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Günü Yüzde 2,82 Artışla Kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 254,72 puan artarak 9.299,36 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi güne 122,35 puan ve yüzde 1,35 azalışla 9.167,00 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 8.872,75 puanı, en yüksek 9.386,54 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,82 değer kazancıyla 9.299,36 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 310,86 puan ve yüzde 3,14 kazançla 10.215,46 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,02, teknoloji endeksi yüzde 7,04, hizmetler endeksi yüzde 2,58 ve sanayi endeksi yüzde 1,89 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 82'si prim yaptı, 18'i geriledi. Akbank, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası ile BİM Birleşik Mağazalar en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 14 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla 3 bin 14 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasasında standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 3 milyon 729 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 45,87, bileşik getirisi de yüzde 51,14 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 37,8335 lira, satışta 37,9851 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 37,8237 lira, satışta 37,9752 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0800, sterlin/dolar paritesi 1,2920 ve dolar/yen paritesi 150,70 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1 artışla 72,5 dolardan işlem görüyor.