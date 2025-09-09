Haberler

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Günlük Yüzde 0,35 Değer Kazandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,35 artışla 10.486,09 puandan kapattı. Bankacılık endeksi, günlük kazançlarıyla ön plana çıkarken, en çok kaybettiren sektör finansal kiralama oldu. Küresel piyasalardaki belirsizliklere rağmen Borsa İstanbul, olumlu bir seyir izledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,35 değer kazanarak 10.486,09 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 36,73 puan artarken, toplam işlem hacmi 131,5 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,76, holding endeksi yüzde 0,53 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en fazla kaybettiren ise yüzde 8,37 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının faiz indirimi beklentileri ve dünya genelindeki siyasi belirsizliklerle karışık bir seyir izlerken, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi pozitif ayrışarak bankacılık endeksi öncülüğünde günü alıcılı bir seyirle tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD ve Çin'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.700 seviyelerinin direnç, 10.400 ve 10.300 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
