Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi Günlük Yüzde 0,10 Artışla Başladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,10 yükselişle 10.966,50 puandan başladı ve günü yüzde 0,50 değer kazanarak 10.956,05 puandan tamamladı. Küresel piyasalardaki belirsizliklerin gölgesinde, yatırımcılar için önemli seviyeler takip ediliyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,10 yükselişle 10.966,50 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,50 değer kazanarak 10.956,05 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 10,45 puan ve yüzde 0,10 artışla 10.966,50 puana çıktı. Bankacılık endeksi yatay seyrederken, holding endeksi yüzde 0,07 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,06 ile iletişim, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,28 ile gıda içecek oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'nin gümrük tarifelerinin yürürlüğe girmesinin olası etkileri ve ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleştirilmesi planlanan görüşmenin sonuçlarına ilişkin belirsizliklerle karışık bir seyir izleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları yurt dışında ise Çin'de 2. çeyrek cari işlemler dengesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 11.100 puanın direnç, 10.900 ve 10.800 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
İsrail Kabinesi işgalin sona erdirilmesi için 5 şart öne sürdü

İsrail madde madde sıraladı! İşgalin bitmesi için 5 şartları var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi! Hayranları şaşkına döndü

Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi! Hayranları şaşkına döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.